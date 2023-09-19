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8 دولارات على أصحاب العلامة الزرقاء

ماسك يفكر في فرض رسوم على جميع مستخدمي إكس

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
ماسك يفكر في فرض رسوم على جميع مستخدمي إكس
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام: إن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك يفكر بفرض رسوم على جميع مستخدمي منصة إكس.

جميع المستخدمين

وقال إيلون ماسك: سوف أقوم بفرض رسوم على جميع مستخدمي منصة إكس.

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والعام الماضي، فرض إيلون ماسك 8 دولارات شهريًّا، من مستخدميه الذين يريدون تمييز حساباتهم بالعلامة الزرقاء.

ولا تزال العلامة الزرقاء الموجودة بجانب اسم المستخدم، التي توضع عادة للشخصيات البارزة، مجانية حاليًّا.

وأضاف ماسك، أغنى شخص في العالم، أن المستخدمين الذين يدفعون للحصول على العلامة ستكون لهم الأولوية في الردود وعمليات البحث، ونصف عدد الإعلانات.

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