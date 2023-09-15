ماكرون يتهم العسكريين في النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن السفير الفرنسي في النيجر يحتجزه العسكريون الحاكمون، لافتًا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن حصص غذائية عسكرية.

حصص غذائية عسكرية

وأضاف ماكرون خلال زيارته منطقة سومور- ان- أوكسوا في وسط شرق فرنسا في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا.

وأردف الرئيس الفرنسي، أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية.