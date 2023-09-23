مانشستر سيتي يسعى لتعزيز الصدارة

يطمح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، لمواصلة تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم نوتينجهام فورست.

مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست على ملعب “الاتحاد” عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل المان سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

مان سيتي يسعى لمواصلة انتصاراته

ويستهدف غوارديولا، مواصلة سلسلة انتصاراته مع السيتيزنز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، لتعزيز تواجده في الصدارة.

وتدخل كتيبة غوارديولا مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة التقدم نحو المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.