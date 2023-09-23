مانشستر سيتي يسعى لتعزيز الصدارة وزير الداخلية: مسيرة النماء والازدهار تتواصل في هذا العهد الميمون القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني 12 وظيفة شاغرة في متاجر بنده الرئيس الإيراني: نهنئ السعودية بيومها الوطني ونأمل بتطوير العلاقات بكافة المجالات إطلاق المسار الثالث والرابع من مبادرة التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية لقطات توثق فرحة أطفال مكة المكرمة باليوم الوطني الـ93 يوفنتوس يسعى لمواصلة التألق ضد ساسولو تشكيل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو المتوقع بمناسبة اليوم الوطني.. شركة أبل تُسلط الضوء على لعبة “صبّارة”
يطمح مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، لمواصلة تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم نوتينجهام فورست.
ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست على ملعب “الاتحاد” عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل المان سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.
ويستهدف غوارديولا، مواصلة سلسلة انتصاراته مع السيتيزنز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، لتعزيز تواجده في الصدارة.
وتدخل كتيبة غوارديولا مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة التقدم نحو المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.