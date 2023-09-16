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في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على مضيفه وست هام يونايتد، والفوز عليه بنتيجة 3-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي يعود من بعيد

وكان فريق وست هام تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب جيمس وارد في الدقيقة الـ 37 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل مان سيتي 3 أهداف عبر كل من البلجيكي جيريمي دوكو والبرتغالي بيرناردو سيلفا والنرويجي إيرلينج هالاند في الدقائق الـ 46 والـ 76 والـ 87.

وحافظ مانشستر سيتي على الفوز ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق وست هام عند النقطة العاشرة في المركز السادس.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي افتُتحت اليوم بفوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، وفاز أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثية لهدف، بينما فاز فولهام على لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز توتنهام على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز برايتون على مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، بلقاء بين نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد.

مانشستر سيتي ضد وست هام - هالاند

مباريات الأحد والاثنين

وتُستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي غدًا بمباراتي ” بورنموث ضد تشيلسي” و ” إيفرتون ضد آرسنال”.

أما مباراة نوتنغهام ضد بيرنلي التي تقام بعد غد الاثنين ستكون المباراة الأخيرة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي ضد وست هام - رودريجو

 

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