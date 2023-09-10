مانشستر يونايتد يؤجل عودة أنتوني

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي أنتوني، قبل أيام قليلة على انتهاء فترة التوقف الدولي.

تفاصيل أزمة أنتوني

وتم استبعاد أنتوني من قائمة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، بعد توجيه إليه تهم استخدام العنف ضد المرأة، من قِبل صديقته السابقة، جابرييلا كافالين، إلا أنه نفى هذه الادعاءات.

ودافع نجم مانشستر يونايتد، عن نفسه أمام ادعاءات جابرييلا كافالين، لكن الشرطة ما زالت تحقق بشأنها، في الوقت الذي ظهرت فيه ادعاءات باستخدامه العنف ضد سيدتين أخريين.

قرار مانشستر يونايتد ضد أنتوني

وذكر مانشستر يونايتد: “من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات غدًا الاثنين.. مع ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر، لمعالجة الاتهامات”.

وجاء في ختام بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي: “نحن كنادٍ، ندين أعمال العنف والإساءة. وندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الموقف، ونقر بتأثير هذه الاتهامات على الناجين من الإساءة”.