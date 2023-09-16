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في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام برايتون

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام برايتون
المواطن - فريق التحرير

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام نادي برايتون بثلاثية مقابل هدف وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر يونايتد ضد برايتون

وكان برايتون تقدم في الشوط الأول بهدف عبر مهاجمه الإنجليزي داني ويلبيك في الدقيقة العشرين.

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وفي الشوط الثاني، سجل برايتون هدفين عبر كل من باسكال جروز وجواو بيدرو في الدقيقتين الـ 53 والـ 72، ثم قلص اللاعب التونسي حنبعل المجبري الفارق لليونايتد محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ 74 وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل مان يونايتد.

وبعد المباراة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ست نقاط في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد برايتون 12 نقطة في المركز الرابع.

وتلقى اليونايتد الهزيمة الثانية على التوالي، بعد أن كان خسر في الجولة الرابعة أمام فريق آرسنال.

حنبعل المجري - مانشستر يونايتد - 2

نتائج مباريات اليوم 

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي افتُتحت اليوم بفوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، وفاز أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثية لهدف، بينما فاز فولهام على لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز توتنهام على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لهدف وفاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثية لهدف.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، بلقاء بين نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد.

اليونايتد ضد برايتون - 2

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