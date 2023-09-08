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في لقاء ودي يقام في إنجلترا

مانشيني يكشف أول تشكيلة له بـ مباراة السعودية وكوستاريكا

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
مانشيني يكشف أول تشكيلة له بـ مباراة السعودية وكوستاريكا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تشكيلة الأخضر لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية التي تنطلق بعد قليل.

السعودية وكوستاريكا

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “نواف العقيدي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله الخيبري، محمد كنو، علي هزازي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان”.

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ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم وديًّا، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوستاريكا

ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة “إكس” قبل مباراة السعودية وكوستاريكا، فيديو لطباعة قمصان اللاعبين، وعلق قائلًا: “معنا وين ما كنا.. سنلعب اليوم أمام كوستاريكا بقمصان تحمل تواقيع جماهيرنا، توقيعك قد يكون جزءًا من قميص الأخضر”.

ويستعد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لخوض أول مباراة رسمية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد التعاقد معه مؤخرًا حتى عام 2027، عقب استقالته من قيادة منتخب بلاده.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – saff

ويطمح مانشيني في الظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وقيادته لتجاوز عقبة كوستاريكا، خاصة أن آخر 10 مدربين دائمين للأخضر؛ لم يتعرضوا إلى الخسارة في بداياتهم معه.

ويخوض الأخضر بقيادة مانشيني معسكرًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل المشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل.

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