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تحديث مستقبلي لنظام تشغيل ويندوز

مايكروسوفت تتخلص من برنامج “ووردباد” نهائياً

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
مايكروسوفت تتخلص من برنامج “ووردباد” نهائياً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف تطوير برنامج WordPad مع تحديث مستقبلي لنظام تشغيل ويندوز، من دون تحديد موعد لهذا التغيير.

ويوضح الخبراء، أن برنامج WordPad هو تطبيق أساسي لتحرير النصوص، يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير مستندات تحتوي على نص منسق وإدراج صور وروابط لملفات أخرى.

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ما هو البديل؟

وعادة ما يمكن إيجاد هذا البرنامج مثبتاً تلقائياً على أنظمة تشغيل ويندوز من 1995 مع إصدار Windows 95، حتى اليوم.

ولكن بدأت الشركة تقترح الآن أنه بعد 28 سنة على إطلاق هذا البرنامج الخفيف والسريع لتحرير النصوص المنسّقة، يمكن شراء وتحميل “مايكروسوفت وورد” كبديل لبرنامج WordPad وكما برنامج Notepad لأولئك الذين لا يحتاجون إلى دعم النصوص المنسقة.

إصدار مستقبلي

وبينت الشركة بقولها “لم يعد WordPad يُحدث وستتم إزالته في إصدار مستقبلي”، متابعة “نوصي باستخدام Microsoft Word للمستندات ذات النصوص المنسقة مثل .doc و .rtf و Notepad للمستندات النصية العادية مثل .txt”.

وكانت تقارير أمنية سابقة أشارت إلى أن برمجية خبيثة Qbot كانت تنتشر عبر أجهزة نظام تشغيل ويندوز وتحديداً عبر برنامج “ووردباد”.

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