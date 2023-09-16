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عقب إعلان إصابات في الهند وإغلاق المدارس

ما لا تعرفه عن فيروس نيباه القاتل

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
ما لا تعرفه عن فيروس نيباه القاتل
المواطن - فريق التحرير

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أمرت السلطات الهندية المختصة، خبراء في ولاية كيرالا، جنوبي البلاد، بجمع عينات من سوائل الخفافيش وأشجار الفاكهة، في منطقة أودى فيها فيروس نيباه القاتل بحياة شخصين حتى الآن، وذلك بالتزامن مع ظهور 3 إصابات أخرى.

انتشار فيروس نيباه

أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص بفيروس نيباه (NiV) في منطقة كوزيكود بولاية كيرالا الهندية، مع إعلان الحكومة إغلاق المؤسسات التعليمية، وفقًا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

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بدأ التفشي الجديد لـ فيروس نيباه بوفاة شخص في 30 أغسطس الماضي، وفي يوم الاثنين الماضي جاءت نتيجة اختبار الشخص المتوفى إيجابية، وتم الإعلان عن عودة نيباه.

تعريف فيروس نيباه

ويعد نيباه، فيروسًا حيواني المنشأ ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويمكن أن ينتشر عن طريق الأغذية الملوثة أو مباشرة بين البشر عند التعرض للإفرازات.

وتم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة في عام 1998 أثناء تفشي المرض بين مربي الخنازير في ماليزيا وسنغافورة. ويشتبه العلماء في وجود نيباه بين الثعالب الطائرة منذ آلاف السنين، ويخشون ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من الخفافيش.

أعراض الإصابة بفيروس نيباه

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص المصابين تظهر عليهم في البداية أعراض تشمل الحمى وضيق التنفس والصداع والقيء.

كما يمكن أن يحدث التهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة، مما يؤدي إلى الغيبوبة. حتى الآن، تم تحديد “خفاش الفاكهة” فقط على أنه الخزان الحيواني المضيف الذي يمكن للفيروس من خلاله أن ينشر المرض إلى حيوانات أخرى مثل الخنازير والكلاب والقطط والماعز.

عدم وجود لقاحات

وبحسب رويترز، لا توجد لقاحات للوقاية أو العلاج من العدوى التي يصل معدل الوفيات فيها إلى ما بين نحو 70%. العلاج المعتاد هو توفير الرعاية الداعمة.

تقول منظمة الصحة العالمية: “يوصى بالرعاية الداعمة المكثفة لعلاج المضاعفات التنفسية والعصبية الشديدة”. الفيروس مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للبحث والتطوير لمسببات الأمراض التي يحتمل أن تكون وبائية.

طرق الوقاية من فيروس نيباه

ووفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، يجب على الأشخاص في المناطق التي ينتشر فيها فيروس نيباه، اتباع الآتي:

  • غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
  • تجنب الاتصال بالخفافيش أو الخنازير المريضة.
  • تجنب المناطق التي من المعروف أن الخفافيش تعيش فيها.
  • تجنب تناول أو شرب المنتجات التي يمكن أن تكون ملوثة بالخفافيش، مثل عصارة نخيل التمر الخام، أو الفاكهة النيئة، أو الفاكهة الموجودة على الأرض.
  • تجنب ملامسة الدم أو سوائل الجسم لأي شخص معروف أنه مصاب بفيروس نيباه.

أثارت قائمة الاتصال بالمرضى مخاوف كبيرة، إذ أنها تضم حتى الآن 700 فرد كانوا على اتصال بهم.

المعرضون للإصابة

وكإجراء احترازي، جرى نصح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى بالبقاء في منازلهم، في حين جرى الكشف عن طرق سفر مريضي نيباه، اللذين وافتهما المنية، لمنع الناس من سلوكها.

وفي مدينة كوزيكود، جرى فرض قيود، حيث تم حظر المهرجانات والتجمعات البشرية الكبيرة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه تم تحديد 58 منطقة في مدينة كوزيكود في كيرالا كمناطق احتواء، حيث سيتم تشغيل الخدمات الأساسية فقط مع تقييد حركة الدخول والخروج فيها.

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