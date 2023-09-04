مبادرات السعودية تعزز التزامها بالسلامة والأمن البحري

قال رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح، إن مؤتمر استدامة الصناعة البحرية يعد منصة لتبادل الأفكار الخلاقة والتجارب، كما أن المؤتمر يعد شهادة على الشراكة المزدهرة بين السعودية والمنظمة الدولية البحرية.

وأكد الرميح خلال كلمته بمؤتمر استدامة الصناعة البحرية، أن السعودية تولي اهتمامًا بكل ما يتعلق بالصناعات البحرية وملتزمة بالسلامة والأمن البحري والحماية البيئية وبناء القدرات من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة

ولفت الرميح إلى أن الهيئة تعزز وتوفر البيئة المناسبة للمستثمرين ولأصحاب المصلحة والجهات المستفيدة، مضيفًا أن المؤتمر يعد محفزاً للإبداع والابتكار وخطوة للمضي قدما نحو مستقبل مستدام للصناعة البحرية، قائلًا : “المملكة لا تتحدث من فراغ بل تتحدث وتترجمه على أرض الواقع”.

مؤتمر استدامة الصناعة البحرية

انطلق اليوم الاثنين مؤتمر استدامة الصناعة البحرية “SMIC “الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل في محافظة جدة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

ويستضيف المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل، عدداً من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي “الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر”.

يذكر أن المؤتمر سيشهد عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية، واستلهام أبرز الممارسات العالمية والمتطورة.

فيديو | رئيس هيئة النقل المكلف د. رميح الرميح: مؤتمر #استدامة_الصناعة_البحرية يعد منصة لتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة#الإخبارية pic.twitter.com/0Ly1VJhFvh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2023

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1698608756979032311