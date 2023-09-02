مبادرة الإنارة التجميلية تغطي أنفاق وجسور وميادين الرياض طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا تسجيل نادر يكشف خفايا علاقة الأميرة ديانا مع تشارلز الاتحاديون : المجاملة تهددنا في كأس العالم للأندية السديس يطلع الفوزان على الخطط النوعية لـ الشؤون الدينية القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير مكافحة المخدرات تحبط ترويج 100 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالجوف تنبيه من أمطار غزيرة وبرد وسيول غزيرة في منطقة المدينة المنورة كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة الـ100 بالدوري الاتفاق يُنهي صفقة فينالدوم
أكدت أمانة منطقة الرياض أن مبادرة الإنارة التجميلية التي ستغطي أنفاق وجسور وميادين العاصمة تدريجيًا من شأنها أن تسهم في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث، وتكتسب مظهرًا حيويًا يعزز من جمالية مواقعها ومراكزها الحيوية.
وأضافت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى استخدام الإنارة التجميلية لإضفاء قيمة جمالية على جسور وأنفاق وطرقات المدينة، ومنح العاصمة بعدًا تفاعليًا مع الأحداث والمناسبات، وصولًا إلى الإسهام في تحقيق مستهدف تحسين المشهد الحضري.
وشهدت عدة جسور وأنفاق وميادين شملتها أعمال التنفيذ خلال الفترة الماضية أشكالًا ليلية بديعة أبرزها تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، وميدان النقل الذي يقع عند تقاطع شارع الملك سعود مع طريق مكة المكرمة، وتقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق مكة المكرمة، إلى جانب جسر الوشم عند تقاطع شارع الجامعة مع طريق الملك عبدالعزيز.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض تنفذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لإضفاء قيم جمالية للمواقع الحيوية ذات الجذب السياحي والترفيهي بالمدينة، أبرزها مبادرة رسم جداريات الأنفاق الهادفة إلى تطبيق مفاهيم التحسينات الحضرية في الفضاء العمراني، والفراغات العامة، ومنحها بُعدًا إبداعيًا يتواءم مع المكونات البيئية والمجتمعية، بما يعزز من جودة الحياة.