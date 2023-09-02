مبادرة الإنارة التجميلية تغطي أنفاق وجسور وميادين الرياض

أكدت أمانة منطقة الرياض أن مبادرة الإنارة التجميلية التي ستغطي أنفاق وجسور وميادين العاصمة تدريجيًا من شأنها أن تسهم في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث، وتكتسب مظهرًا حيويًا يعزز من جمالية مواقعها ومراكزها الحيوية.

هدف الإنارة التجميلية

وأضافت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى استخدام الإنارة التجميلية لإضفاء قيمة جمالية على جسور وأنفاق وطرقات المدينة، ومنح العاصمة بعدًا تفاعليًا مع الأحداث والمناسبات، وصولًا إلى الإسهام في تحقيق مستهدف تحسين المشهد الحضري.

وشهدت عدة جسور وأنفاق وميادين شملتها أعمال التنفيذ خلال الفترة الماضية أشكالًا ليلية بديعة أبرزها تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان، وميدان النقل الذي يقع عند تقاطع شارع الملك سعود مع طريق مكة المكرمة، وتقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق مكة المكرمة، إلى جانب جسر الوشم عند تقاطع شارع الجامعة مع طريق الملك عبدالعزيز.

إضفاء قيم جمالية بالرياض

يذكر أن أمانة منطقة الرياض تنفذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لإضفاء قيم جمالية للمواقع الحيوية ذات الجذب السياحي والترفيهي بالمدينة، أبرزها مبادرة رسم جداريات الأنفاق الهادفة إلى تطبيق مفاهيم التحسينات الحضرية في الفضاء العمراني، والفراغات العامة، ومنحها بُعدًا إبداعيًا يتواءم مع المكونات البيئية والمجتمعية، بما يعزز من جودة الحياة.