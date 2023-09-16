مباراة أبها ضد الاتفاق بين التعويض ومواصلة الانتصارات

ينتظر الجمهور مباراة أبها ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة أبها ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها ضد الاتفاق عند الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الاتفاق في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

الفريقان يسعيان للفوز

ويسعى الفريق الأبهاوي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بعد الخسارة ضد الطائي في الجولة الماضية، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق الفوز في مباراة أبها ضد الاتفاق اليوم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة نتائجه المميزة مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، والعودة بالثلاث نقاط، خاصة أن لاعبيه يسعون للحفاظ على نغمة الانتصارات بعد تجاوز ضمك.