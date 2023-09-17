مباراة الأخدود والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية

تُعد مواجهة الأخدود والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية، في سادس جولات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة الأخدود والاتحاد

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الخامسة هي مواجهة الأخدود والاتحاد بـ57:23 دقيقة فعلية.

ولعب الأخدود والاتحاد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السادسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة بـ16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة، ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط.

ويتواجد الفيحاء في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع أبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.