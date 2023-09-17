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ضمن منافسات الجولة السادسة

مباراة الأخدود والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
مباراة الأخدود والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الأخدود والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلية، في سادس جولات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة الأخدود والاتحاد

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الخامسة هي مواجهة الأخدود والاتحاد بـ57:23 دقيقة فعلية.

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ولعب الأخدود والاتحاد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد.

مباراة الأخدود والاتحاد
جانب من مباراة الأخدود والاتحاد – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السادسة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة بـ16 نقطة، ثم الاتحاد بـ15 نقطة، متساويًا مع الأهلي.

الهلال ضد الرياض
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم النصر بـ12 نقطة، يليه الفتح بـ11 نقطة، ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ9 نقاط، ثم الطائي بـ7 نقاط.

ويتواجد الفيحاء في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع أبها، ثم الخليج والشباب بـ5 نقاط، ثم الأخدود بـ4 نقاط، متساويًا مع الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

الشباب - ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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