مباراة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي

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تُعد مواجهة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي، في خامس جولات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي.
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الخامسة هي مواجهة الاتفاق وضمك بـ58:06 دقيقة فعلية.
وأُقيمت مباراة الاتفاق وضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد في الدمام، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق ثنائية لموسى ديمبيلي، وهدف سجله حمدان الشمراني.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط، ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي.
ويتواجد الخليج في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي.