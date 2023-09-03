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ضمن منافسات الجولة الخامسة

مباراة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
مباراة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الاتفاق وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي، في خامس جولات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة الاتفاق وضمك

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الخامسة هي مواجهة الاتفاق وضمك بـ58:06 دقيقة فعلية.

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وأُقيمت مباراة الاتفاق وضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد في الدمام، ونجح العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق ثنائية لموسى ديمبيلي، وهدف سجله حمدان الشمراني.

مباراة الاتفاق وضمك
جانب من المباراة – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط، ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي.

ويتواجد الخليج في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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