مباراة الحزم تُقدم موعد انتخابات الشباب 24 ساعة

قررت وزارة الرياضة تقديم موعد عقد الجمعية العمومية لانتخابات نادي الشباب؛ وذلك بسبب موعد مباراة الليث مع نادي الحزم في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الموعد الجديد

وكشف الحساب الرسمي لليث عبر منصة “إكس” أن الوزارة قررت تقديم موعد الانتخابات ليوم 20 سبتمبر بدلًا من يوم 21 سبتمبر الجاري.

ويسعى جمهور وأعضاء الليث لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك بعد حل مجلس إدارة خالد الثنيان بقرار من وزارة الرياضة في أواخر أغسطس الماضي على خلفية أزمة انتقال اللاعب حسان تمبكتي لنادي الهلال.