مباراة الرائد والنصر الأكثر حضورًا جماهيريًا بالجولة الـ6

تواصل جماهير العالمي دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة، لتتصدر قائمة مميزة، بعد حضورها الكثيف في مباراة الرائد والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الرائد والنصر تتصدر الحضور

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الاثنين، إلى مباراة الرائد والنصر، تتصدر قائمة الأكثر حضورًا جماهيريًا ضمن منافسات الجولة السادسة.

وأُقيمت مباراة الرائد والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وشهدت تألقًا لافتًا من العالمي، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3\1، عن طريق ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

وبعد مباراة الرائد والنصر، رفع العالمي رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 4 نقاط فقط، ليتواجد في المركز الخامس عشر.

مواجهة قوية ضد الأهلي

على الجانب الآخر، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة قوية ضد الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز قبل مباراته المقبلة ضد النصر، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف.