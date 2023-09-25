مباراة الرياض والفيحاء الأكثر دقائق لعب فعلية

تُعد مواجهة الرياض والفيحاء الأكثر دقائق لعب فعلية، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة الرياض والفيحاء

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في جولة نحلم ونحقق هي مواجهة الرياض والفيحاء بـ61:52 دقيقة فعلية.

ولعب الرياض والفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد، في سابع جولات دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق البرتقالي لفوز هام بنتيجة 3\1، عن طريق أنتوني نواكايمي، فاشيون ساكالا وعبدالحميد صابيري.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن بعد الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، يليه التعاون والاتفاق برصيد 16 نقطة، ثم النصر والأهلي بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة.

ويقع الفتح في المركز الثامن بـ11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، ثم الخليج والشباب بـ8 نقاط، الطائي برصيد 7 نقاط، يليه أبها بـ6 نقاط، ثم ضمك بـ4 نقاط، متساويًا مع الأخدود الرائد والرياض، والحزم برصيد 3 نقاط.