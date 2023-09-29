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ضمن منافسات دوري روشن السعودي

مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الطائي ضد النصر في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين، للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الطائي ضد النصر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الطائي ضد النصر عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس بـ15 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

مباراة الطائي ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @tai1381

الفريقان يسعيان للفوز

ويسعى فارس الشمال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بعد الخسارة ضد الاتفاق في الجولة الماضية، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق الفوز في مباراة الطائي ضد النصر اليوم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

نادي الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز السادس على التوالي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم في أول جولتين ضد الاتفاق والتعاون.

وفي حالة فوز العالمي بمباراة الطائي ضد النصر، سيُحطم البرتغالي لويس كاسترو، رقم الفريق مع المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو في الموسم قبل الماضين عندما حقق 5 انتصارات متتالية ضمن منافسات الدوري.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

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