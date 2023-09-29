مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات

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ينتظر الجمهور مباراة الطائي ضد النصر في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين، للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الطائي ضد النصر عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس بـ15 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.
ويسعى فارس الشمال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بعد الخسارة ضد الاتفاق في الجولة الماضية، ما يُحفز لاعبيه لتحقيق الفوز في مباراة الطائي ضد النصر اليوم، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز السادس على التوالي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم في أول جولتين ضد الاتفاق والتعاون.
وفي حالة فوز العالمي بمباراة الطائي ضد النصر، سيُحطم البرتغالي لويس كاسترو، رقم الفريق مع المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو في الموسم قبل الماضين عندما حقق 5 انتصارات متتالية ضمن منافسات الدوري.