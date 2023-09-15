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ضمن منافسات الدوري الألماني

مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض شراكة الصدارة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض شراكة الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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تعود منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، بعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، بمباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن.

مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على ملعب “أليانز أرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب.

مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن
مباراة اليوم – المصدر @bayer04_en

الفريقان يسعيان لمواصلة التألق

ويدخل الفريقان، مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن اليوم بهدف الفوز للانفراد بالصدارة وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي هذا الموسم، وهو الأمر الذي لم يفعله العملاق البافاري منذ عام 2018، فيما لم يحققه ليفركوزن من قبل.

بايرن ميونيخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernEN

وظهر البافاري بشكل مميز على الصعيد الدفاعي قبل مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن اليوم، حيث إنه لم يستقبل سوى هدفين فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا في الدوري الألماني لكرة القدم، متساويًا مع آينتراخت فرانكفورت.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن مستوى مميزًا هذا الموسم، حيث إنه الأقوى هجوميًا في الدوري الألماني برصيد 11 هدفًا، محققًا بذلك رقمًا تاريخيًا للنادي في هذه المرحلة.

باير ليفركوزن
لاعبو ليفركوزن – المصدر @bayer04_en

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