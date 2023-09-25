مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو تؤكد صحة رأي أنشيلوتي

أثبتت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، صحة وجهة نظر المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب الغيابات.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

وأُقيمت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب “سفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى الديربي بهزيمة المرينغي بنتيجة 3\1.

صحة وجهة نظر أنشيلوتي

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو أثبتت أن أنشيلوتي على حق، عندما طلب من إدارة المرينغي في الصيف الماضي دعم الهجوم والظهير الأيمن بالمزيد من اللاعبين”.

وأضافت الشبكة الإسبانية: “ريال مدريد خسر في الهجوم جهود كل من كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز وإيدين هازارد، بينما ضم المرينغي مقابلهم خوسيلو وأردا جولر وإبراهيم دياز”.

وتابعت: “خوسيلو رغم التزامه لكنه غير قادر على تعويض بنزيما، ودياز ليس بأهمية أسينسيو لدى أنشيلوتي، الذي كان ورقته الرابحة، ولا يرى أن دياز يستطيع لعب نفس الدور، ولهذا السبب كان آخر البدلاء في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو”.

وأردفت: “أنشيلوتي اضطر لابتكار تشكيلة مليئة بلاعبي خط الوسط في الديربي للحفاظ على صلابة الفريق، وليس لأن لديه قناعة بهذه الخطة، والظهير الأيمن أثبت أيضًا أنه كان محقًا عندما حذر الإدارة من أنه مثل مشكلة خطيرة في معظم فترات الموسم الماضي”.