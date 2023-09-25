Icon

الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة Icon قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية Icon وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة Icon انفجار قوي يهز مصفاة غاز بندر عباس في إيران Icon الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم Icon الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين Icon جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي Icon محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة Icon أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر Icon إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تأثر أداء الفريق بالغيابات

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو تؤكد صحة رأي أنشيلوتي

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو تؤكد صحة رأي أنشيلوتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثبتت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، صحة وجهة نظر المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب الغيابات.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

وأُقيمت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب “سفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى الديربي بهزيمة المرينغي بنتيجة 3\1.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة

السعودية تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة

السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية

السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

صحة وجهة نظر أنشيلوتي

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو أثبتت أن أنشيلوتي على حق، عندما طلب من إدارة المرينغي في الصيف الماضي دعم الهجوم والظهير الأيمن بالمزيد من اللاعبين”.

وأضافت الشبكة الإسبانية: “ريال مدريد خسر في الهجوم جهود كل من كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز وإيدين هازارد، بينما ضم المرينغي مقابلهم خوسيلو وأردا جولر وإبراهيم دياز”.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

وتابعت: “خوسيلو رغم التزامه لكنه غير قادر على تعويض بنزيما، ودياز ليس بأهمية أسينسيو لدى أنشيلوتي، الذي كان ورقته الرابحة، ولا يرى أن دياز يستطيع لعب نفس الدور، ولهذا السبب كان آخر البدلاء في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو”.

وأردفت: “أنشيلوتي اضطر لابتكار تشكيلة مليئة بلاعبي خط الوسط في الديربي للحفاظ على صلابة الفريق، وليس لأن لديه قناعة بهذه الخطة، والظهير الأيمن أثبت أيضًا أنه كان محقًا عندما حذر الإدارة من أنه مثل مشكلة خطيرة في معظم فترات الموسم الماضي”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار