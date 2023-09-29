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ضمن منافسات دوري المحترفين

مباريات الفيحاء والاتحاد لا تعرف التعادل

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
مباريات الفيحاء والاتحاد لا تعرف التعادل
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي، نظرًا لقوة المنافسة، ورغبة الفريقين لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء والاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة بـ18 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الفريقان لا يتعادلان في الدوري

ودائمًا ما تتسم مباريات الفيحاء والاتحاد بالقوة والندية، حيث سبق وتقابلا 10 مرات في عهد الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، ونجح العميد في تحقيق الفوز 6 مرات، مقابل 4 انتصارات للفريق البرتقالي.

الفيحاء والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل أكبر نتيجة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الفيحاء ووسط جماهيره، عندما فاز بنتيجة 5\2 في موسم 2016\ 2017.

ويأمل العميد في مواصلة سلسلة انتصاراته خلال مباريات الفيحاء والاتحاد، بعدما تألق أمام الفريق البرتقالي في الموسم الماضي، وفاز 3 مرات، بواقع مواجهتين في الدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

الفيحاء ضد الاتحاد
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @KingCupSA

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