مباريات الفيحاء والاتحاد لا تعرف التعادل

تترقب الجماهير مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي، نظرًا لقوة المنافسة، ورغبة الفريقين لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في الترتيب.

مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء والاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة بـ18 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

الفريقان لا يتعادلان في الدوري

ودائمًا ما تتسم مباريات الفيحاء والاتحاد بالقوة والندية، حيث سبق وتقابلا 10 مرات في عهد الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء، ونجح العميد في تحقيق الفوز 6 مرات، مقابل 4 انتصارات للفريق البرتقالي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل أكبر نتيجة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الفيحاء ووسط جماهيره، عندما فاز بنتيجة 5\2 في موسم 2016\ 2017.

ويأمل العميد في مواصلة سلسلة انتصاراته خلال مباريات الفيحاء والاتحاد، بعدما تألق أمام الفريق البرتقالي في الموسم الماضي، وفاز 3 مرات، بواقع مواجهتين في الدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر السعودي.