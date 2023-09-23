مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

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اكتست مباني وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ (93) للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.