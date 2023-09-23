4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 4 مناطق نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا رونالدو: السعودية بلد جميلة ودوري روشن يتطور للأفضل إنجازات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية 12 فعالية احتفالًا باليوم الوطني في المدارس ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة السابعة ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني
تزيَّنت مباني الجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في منطقة القصيم باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، ضمن احتفالات المنطقة بهذه المناسبة.
واكتست مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملونة، والمجسمات؛ للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين، والأحياء، والحدائق والمتنزهات، والمواقع العامة.
🎥 #فيديو
استعدادات #أمانة_منطقة_القصيم وبلديات منطقة #القصيم بمناسبة #اليوم_الوطني_93 . #نحلم_ونحقق93 #رؤية_السعودية2030 #SaudiVision2030 pic.twitter.com/oIit4H3RPy
— أمانة منطقة القصيم (@Qassimmun) September 22, 2023
كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحةٍ وطنيةٍ تعبِّر عن عمق الانتماء والولاء.