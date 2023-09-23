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احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
مباني الإدارات الحكومية وشوارع القصيم تتزين باللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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تزيَّنت مباني الجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في منطقة القصيم باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، ضمن احتفالات المنطقة بهذه المناسبة.

الاحتفاء باليوم الوطني

واكتست مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملونة، والمجسمات؛ للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين، والأحياء، والحدائق والمتنزهات، والمواقع العامة.

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كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحةٍ وطنيةٍ تعبِّر عن عمق الانتماء والولاء.

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