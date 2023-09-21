مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي

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توشحت مباني مملكة البحرين باللون الأخضر، مساء اليوم الخميس؛ احتفالًا باليوم الوطني للسعودية الثالث والتسعين.
ويعكس ذلك العلاقات الوطيدة والأخوية التي تجمع المملكة بالبحرين والتشارك في المناسبات والرؤى والمصير.
وأعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن عروض واحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 في كافة أنحاء المملكة.
وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: في مختلف مناطق المملكة.. عيشها احتفال واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي 93.
كما انتهت وزارة الداخلية، في وقت سابق، من استعداداتها النهائية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “عز الوطن 2″، والتي تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وتشتمل على عروض عسكرية وفنية تمزج بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.
كما تقيم الداخلية معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوضح أبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور السعودية وتترجم شعار المناسبة “نحلم ونحقق”، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.