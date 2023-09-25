الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني الشباب يتأهل لثمن نهائي كأس الملك بصعوبة أمام الباطن بندر بن سلطان عن مقابلة ولي العهد: أسعدت محبيك وأغظت أعداءك الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك حساب المواطن: السائق الخاص لا يؤثر على مبلغ الدعم العروض البحرية والجوية تزين شاطئ الفناتير بالجبيل
توشحت مباني وزارة الحرس الوطني باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي 93، إذ طوقتها عقود الإنارة الخضراء وتوشحت بعلم الوطن.
ونشرت وزارة الحرس الوطني بمنصة إكس مجموعة من الصور توثق توشح مبانيها باللون الأخضر تزامنًا مع الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني.
وشاركت وزارة الحرس الوطني في احتفالات اليوم الوطني بالعديد من الفعاليات والمعارض والعروض الميدانية.
وقدم طيران الحرس الوطني عروض جوية بطائرات البلاك هوك والأباتشي في سماء مدينة الرياض رسم من خلالها لوحة فنية احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة.
كما شاركت الوزارة مع عدد من القطاعات العسكرية في مسيرة عسكرية في احتفالات اليوم الوطني، بقطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية، حيث انطلقت المسيرة من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى وصلت إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان.