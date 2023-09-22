مبنى إمارة تبوك يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني

توشح مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 93، وغطت الإضاءة الخضراء كامل المبنى بجهاته الأربع، إضافة إلى المرافق المحيطة به مواكبة للاحتفاء باليوم الوطني.

فعاليات اليوم الوطني في تبوك

خصصت إمارة منطقة تبوك مجموعة من الفعاليات للاحتفال مع أهالي المنطقة باليوم الوطني، بالشكل الذي يعزز حب الوطن في قلوب المواطنين، حيث جهزت الإمارة أعمال الزينة بأكثر من 6500 علم و6000 متر طولي من أساور الزينة و139 لوحة وشاشة، بجانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة في عدة مراكز من مدن ومحافظات تبوك، بالشكل الذي يسمح لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه الاحتفالات.

وغلب على المباني الحكومية ومعالم إمارة تبوك اللون الأخضر الذي يعكس هوية العلم السعودي، ومن ضمن الأماكن التي توشحت باللون الأخضر ميدان السيفين والنخلة وميدان الطائرة وبوابة تبوك، بدورها دعت أمانة منطقة تبوك المواطنين عبر منصتها الرسمية على إكس للاحتفال بأمسيات اليوم الوطني السعودي على إيقاعات التراث في وجود الألعاب النارية بالحديقة المركزية غدًا السبت 23 سبتمبر 2023 في تمام التاسعة مساءً.