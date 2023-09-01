Icon

إحباط تهريب 59 كيلو قات في جازان Icon ميتروفيتش يسجل هدفًا عالميًّا في مرمى الاتحاد Icon عزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل بسبب فاغنر Icon ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة Icon رومارينيو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد Icon سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد Icon مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج Icon توقعات بأتربة وأمطار على 8 مناطق خلال ساعات Icon أجواء باردة بين السحب والجبال تنعش ليالي أبها Icon القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد ميلان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قيمة مبيعات التمور خلال شهر أغسطس

مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج
 المواطن - أحمد العطوي

مواضيع ذات علاقة

وصلت المبيعات في سوق حراج التمور في محافظة الأفلاج خلال شهر أغسطس الماضي إلى 174.867 كيلو من التمور، بقيمة إجمالية بلغت “مليونًا وستة وستين ألفًا ومائة واثنين وثلاثين”؛ وجاءت مبيعات التمور من صنف “الخلاص” على رأس القائمة، فيما تفاوتت الأسعار على حسب الحجم والنوعية، مسجلة أسعارًا في متناول الجميع.

تمور الأفلاج

وتعدُّ محافظة الأفلاج من المحافظات المنتجة للتمور بوفرة؛ وذلك لتجاوز عدد النخيل بها 800 ألف نخلة تنتج أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة، وخلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي، صُنّفت من أفضل التمور في المملكة من حيث المذاق والحجم والجودة.

قد يهمّك أيضاً
مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026!

مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026!

الملكة رانيا تحتفل بيوم ميلادها بحلويات منزلية

الملكة رانيا تحتفل بيوم ميلادها بحلويات منزلية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أخبار رئيسية

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا...

أخبار رئيسية
مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف التعليمية
السعودية اليوم

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم العمل الإسلامي
السعودية اليوم

مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم...

السعودية اليوم
الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال
آخر الاخبار

الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال

آخر الاخبار
تقارير

أزمة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا تضغط...

تقارير
“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على المساهمين
السوق

“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على...

السوق
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم