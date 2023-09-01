مبيعات المليون ريال تحاكي قصة 800 ألف نخلة بالأفلاج

وصلت المبيعات في سوق حراج التمور في محافظة الأفلاج خلال شهر أغسطس الماضي إلى 174.867 كيلو من التمور، بقيمة إجمالية بلغت “مليونًا وستة وستين ألفًا ومائة واثنين وثلاثين”؛ وجاءت مبيعات التمور من صنف “الخلاص” على رأس القائمة، فيما تفاوتت الأسعار على حسب الحجم والنوعية، مسجلة أسعارًا في متناول الجميع.

تمور الأفلاج

وتعدُّ محافظة الأفلاج من المحافظات المنتجة للتمور بوفرة؛ وذلك لتجاوز عدد النخيل بها 800 ألف نخلة تنتج أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة، وخلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي، صُنّفت من أفضل التمور في المملكة من حيث المذاق والحجم والجودة.