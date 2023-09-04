متجر في حائل يبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين

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وثق مقطع فيديو وجود متجر في منطقة حائل لبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين، وسط إقبال كبير من السائحين والزوار.
وبين الفيديو الذي نشرته قناة العربية، منتجات حرف يدوية وتراثية متنوعة، وسط إقبال كبير على شرائها من قبل الزبائن.
بدورها، قالت عائشة القحطاني- إحدى الحرفيات بالمتجر-: إن المتجر عبارة عن مجموعة من الصناعات اليدوية لبنات حائل الموهوبات متنوعة بين مباخر، سبح، إكسسوارات.
في غضون ذلك، يستقطب المتجر السائحين والزائرين لما به من منتجات تراثية ويدوية ذات هوية سعودية، فيما عبر الكثيرون منهم عن إعجابهم بفكرة المتجر، حيث قال أحد السائحين: إنها فكرة رائعة وفريدة من نوعها، وأنه معجب بها خاصة أنه يجمع المنتجات الخاصة بمنطقة حائل.
متجر في #حائل لبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين.. شاهد التفاصيل
عبر: @sultan_mr_ pic.twitter.com/45H0AjUqRD
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 3, 2023