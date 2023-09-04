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جذب السائحين والزوار

متجر في حائل يبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
متجر في حائل يبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو وجود متجر في منطقة حائل لبيع المنتجات بلا محاسب أو موظفين، وسط إقبال كبير من السائحين والزوار.

منتجات يدوية

وبين الفيديو الذي نشرته قناة العربية، منتجات حرف يدوية وتراثية متنوعة، وسط إقبال كبير على شرائها من قبل الزبائن.

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بدورها، قالت عائشة القحطاني- إحدى الحرفيات بالمتجر-: إن المتجر عبارة عن مجموعة من الصناعات اليدوية لبنات حائل الموهوبات متنوعة بين مباخر، سبح، إكسسوارات.

فكرة رائعة

في غضون ذلك، يستقطب المتجر السائحين والزائرين لما به من منتجات تراثية ويدوية ذات هوية سعودية، فيما عبر الكثيرون منهم عن إعجابهم بفكرة المتجر، حيث قال أحد السائحين: إنها فكرة رائعة وفريدة من نوعها، وأنه معجب بها خاصة أنه يجمع المنتجات الخاصة بمنطقة حائل.

 

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