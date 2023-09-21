متحدثة السفارة الأمريكية لـ”المواطن”: فخورة بوجودي في الرياض

أعربت المتحدثة الرسمية للسفارة الأمريكية بالرياض، ريتشل سميث ليفي، عن سعادتها وفخرها في الرياض، جاء ذلك بعد ترحيبها بالمراسلين من الصحافة والإعلام.

فخر واعتزاز

وقالت ليفي في تصريحات لصحيفة “المواطن“: أمضيت أول شهر لي في الرياض وأنا فخورة جدًّا بوجودي هنا، واللقاء اليوم مع كل الإعلاميين والصحفيين كان جميلًا جدًّا وممتازًا، فقد تعرفت على أشخاص جدد كثيرين.

اللهجة السعودية

وتابعت: أتطلع لمزيد من اللقاءات مع مزيد من الإعلاميين والصحفيين، وتعلم عبارات كثيرة باللهجة السعودية والعمل المشترك مع كل الإعلاميين والصحفيين بالرياض.