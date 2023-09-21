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بعد قضاء شهرها الأول في السعودية

متحدثة السفارة الأمريكية لـ”المواطن”: فخورة بوجودي في الرياض

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
متحدثة السفارة الأمريكية لـ”المواطن”: فخورة بوجودي في الرياض
المواطن - هاشم القرني

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أعربت المتحدثة الرسمية للسفارة الأمريكية بالرياض، ريتشل سميث ليفي، عن سعادتها وفخرها في الرياض، جاء ذلك بعد ترحيبها بالمراسلين من الصحافة والإعلام.

فخر واعتزاز

وقالت ليفي في تصريحات لصحيفة “المواطن“: أمضيت أول شهر لي في الرياض وأنا فخورة جدًّا بوجودي هنا، واللقاء اليوم مع كل الإعلاميين والصحفيين كان جميلًا جدًّا وممتازًا، فقد تعرفت على أشخاص جدد كثيرين.

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اللهجة السعودية

وتابعت: أتطلع لمزيد من اللقاءات مع مزيد من الإعلاميين والصحفيين، وتعلم عبارات كثيرة باللهجة السعودية والعمل المشترك مع كل الإعلاميين والصحفيين بالرياض.

 

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