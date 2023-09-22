متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم

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أعلن متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكره، بدء تنفيذ الخطط المرورية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ93 الذي يوافق السبت المقبل.
وفي تصريحات لقناة الإخبارية، قال الشكره: إن قائدي المركبات شركاء لنا بالتزامهم بالأنظمة المرورية، مضيفًا: بدأنا في إنفاذ الخطط المرورية المعدة للاحتفالات.
وستشهد فعاليات اليوم الوطني، الذي جاء هذا العام تحت شعار نحلم ونحقق، مجموعة من العروض، أبرزها عرض نسابق الأحلام للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقًا في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.
فيما ستشكل عروض جوية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.
فيديو | متحدث المرور العقيد منصور الشكره: قائدو المركبات شركاء لنا بالتزامهم بالأنظمة المرورية، وبدأنا في إنفاذ الخطط المرورية المعدة لاحتفالات #اليوم_الوطني_السعودي_93#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aqthoO2WdJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023