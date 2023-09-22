Icon

ترجمة أصوات الدجاج بالذكاء الاصطناعي Icon تعيين راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي‎ Icon سيارة تخترق مدخل صيدلية بالرياض Icon موعد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا Icon المديفر يطل بموسم جديد من برنامج في الصورة Icon متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم Icon 350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها Icon جماهير الهلال تهاجم طارق حامد بسبب لقطتين Icon تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا Icon زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدأنا في إنفاذ الخطط المرورية المعدة للاحتفالات

متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
متحدث المرور لقائدي المركبات: أنتم شركاء لنا بالتزامكم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكره، بدء تنفيذ الخطط المرورية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ93 الذي يوافق السبت المقبل.

إنفاذ الخطط المرورية

وفي تصريحات لقناة الإخبارية، قال الشكره: إن قائدي المركبات شركاء لنا بالتزامهم بالأنظمة المرورية، مضيفًا: بدأنا في إنفاذ الخطط المرورية المعدة للاحتفالات.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً

إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً

تكريم الفائزين في تحديي نيوم وسمارتاثون وعدد من خريجي مبادرات سدايا

تكريم الفائزين في تحديي نيوم وسمارتاثون وعدد من خريجي مبادرات سدايا

وستشهد فعاليات اليوم الوطني، الذي جاء هذا العام تحت شعار نحلم ونحقق، مجموعة من العروض، أبرزها عرض نسابق الأحلام للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقًا في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.

فيما ستشكل عروض جوية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا
العالم

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا

العالم
Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم
آخر الاخبار

Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

آخر الاخبار
تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف
السعودية اليوم

تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا
حصاد اليوم

البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في...

حصاد اليوم
تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة
السعودية اليوم

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على...

السعودية اليوم
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف