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خضع المتدربون لبرنامج تأهيلي لإكسابهم المهارات

متدربو التقني يقتنصون 11 جائزة عالمية بمعرض سنغافورة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
متدربو التقني يقتنصون 11 جائزة عالمية بمعرض سنغافورة
المواطن - واس

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حقق متدربو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازًا علميًا جديدًا، حيث فاز 11 متدرباً ومتدربة من الموهوبين الذين أشرفت المؤسسة على تأهيلهم في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة”Worldinvent Singapore”، الذي أُقيم في سنغافورة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

ميداليات ذهبية

وحصد 6 من متدربي المملكة ميداليات ذهبية، وهم: دانه إبراهيم، ومنار العبدالهادي، و يزيد ناصر ، ومحمد عاطف ، وعبدالإله البكر ،وعبدالله المزيعل، ونال 4 متدربين ميداليات فضية، وهم: دانه راشد، وفاطمة الخليفة، وعلي الغامدي، ومحمد السرحان، فيما فاز المُتدرب عبدالله العمري بالميدالية البرونزية.

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برنامج تأهيلي

وقد عقدت المؤسسة برنامجاً تأهيلياً للمتدربين المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة”Worldinvent Singapore” في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، بإشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام، وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

دعم المبتكرين

ويأتي هذا البرنامج التأهيلي في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المبتكرين والموهوبين من أبنائها المتدربين في المحافل الدولية، وتقديم رعاية متكاملة في منشآتها التدريبية لدعم تحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في بناء الإنسان للمنافسة عالمياً، حيث تسهم هذه المسابقات العالمية في تنمية روح التنافس بين المتدربين، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، ورفع حصيلة الوطن من الجوائز في المجال التقني والعلمي.

 

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