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المرور كان يلاحقه على الطريق

متهور يقود مركبته بطريقة غير طبيعية ويتسبب بحادث

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
متهور يقود مركبته بطريقة غير طبيعية ويتسبب بحادث
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو أحد قائدي المركبات وهو يقود مركبته بطريقة غير طبيعية، حيث تسبب في حادث.

وبين مقطع الفيديو المتداول عبر منصة إكس، قائدًا متهورًا يقود مركبته بسرعة، ثم يصدم بإحدى السيارات، بينما يعدل مساره فيصدم بسيارة أخرى، بشكل مريب.

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في السياق ذاته، أوضح الفيديو أن هناك سيارة مرورية تلاحق القائد المتهور، لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه؛ حرصًا على السلامة العامة.

السرعة العالية خطر

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور من السرعة العالية للمركبات على الطرق.

وقال إدارة المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: إن السُّرعة العالية تفقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة على الطرق.

وتابعت: أنه كلما زادت سرعة السيارة انخفضت السيطرة عليها.

نصائح قبل السفر بالسيارة

على صعيد آخر، شددت وزارة الصحة على ضرورة مراعاة 6 نصائح قبل السفر بالسيارة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع تويتر: إن السفر بالسيارة يتطلب التأكد من أحوال الطقس واستخدام خارطة طريق وتوفر حقيبة الإسعافات الأولية والنوم الكافي قبل الرحلة، وأخذ فترات راحة كل ساعتين.

 

 

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