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متى تصدر الأهلية؟ سؤال يشغل مستفيدي حساب المواطن

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
متى تصدر الأهلية؟ سؤال يشغل مستفيدي حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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يترقب العديد من المواطنين موعد صرف دعم دفعة شهر أكتوبر من حساب المواطن، حيث يشغل بال المستفيدين موعد صدور نتائج الأهلية للدورة 71.

نتائج الأهلية

وردت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على المتسائلين بالقول إنه سيتم إشعارهم برسائل خاصة.

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ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين في يوم 10 أكتوبر المقبل لمن صدرت لهم نتائج الأهلية سواء من المستفيدين الجدد أم من المستفيدين القدامى.

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.

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