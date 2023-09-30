فوز ثمين لـ وولفرهامبتون ضد مان سيتي متى تصدر الأهلية؟ سؤال يشغل مستفيدي حساب المواطن ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا ! إعلاميون: فهد المفرج بحاجة لثقة الهلاليين ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق برايتون مهدد بخسارة المركز الرابع بعد سداسية أستون فيلا حسين آل حزام يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية النفط يسجل أقوى أداء فصلي منذ أكثر من عام طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا عماني يقود مباراة الاتحاد ضد سباهان
يترقب العديد من المواطنين موعد صرف دعم دفعة شهر أكتوبر من حساب المواطن، حيث يشغل بال المستفيدين موعد صدور نتائج الأهلية للدورة 71.
وردت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على المتسائلين بالقول إنه سيتم إشعارهم برسائل خاصة.
ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين في يوم 10 أكتوبر المقبل لمن صدرت لهم نتائج الأهلية سواء من المستفيدين الجدد أم من المستفيدين القدامى.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.