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أزرق الرياض سيخوض مبارياته عليه مقابل 40 مليون ريال سنويًّا

متى يخوض الهلال أولى مبارياته على ملعب kingdom Arena ؟

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ صباحاً
متى يخوض الهلال أولى مبارياته على ملعب kingdom Arena ؟
المواطن - فريق التحرير

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سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مبارياته في الفترة المقبلة في ملعب “بوليفارد هول” الذي أُطلق عليه مسمى kingdom Arena، بعد اجتماع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الفريق العاصمي.

ملعب Kingdom Arena

وكشف الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” أن أعمال الإنشاء في الملعب سوف تنتهي في بداية عام 2024، مما يعني أن الهلال بعد ذلك سيكون قادرًا على خوض مبارياته في ملعبه الجديد مقابل 40 مليون ريال سنويًّا وبسعة جماهيرية تصل إلى 26 ألف متفرج.

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وكان آل الشيخ نشر عبر حسابه في “الإنستجرام” مقطع فيديو له مع فهد بن نافل رئيس الهلال وهو يعلن خوض أزرق الرياض لمبارياته على الملعب في الفترة المقبلة.

وكانت جماهير الهلال أعربت عن سعادتها بحصول النادي على حقوق اللعب في ملعب Kingdom Arena بعدما طالبت مرارًا وتكرارًا بعدم خوض أي مباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

 

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