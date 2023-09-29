متى يخوض الهلال أولى مبارياته على ملعب kingdom Arena ؟

الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا قصة زوجة أصيبت بجلطة بسبب مرض زوجها توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتحسن بالأجواء خلال الأيام المقبلة الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي 20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش خالد الثنيان: أجواء العمل في الشباب كانت غير صحية وتعرضت لإساءات كثيرة حساب المواطن يذّكر: أفصحوا عن مكافأة الطلاب خالد الثنيان: غير صحيح منحي 8 ملايين ريال للترشح بانتخابات الشباب
سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مبارياته في الفترة المقبلة في ملعب “بوليفارد هول” الذي أُطلق عليه مسمى kingdom Arena، بعد اجتماع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الفريق العاصمي.
وكشف الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “إكس” أن أعمال الإنشاء في الملعب سوف تنتهي في بداية عام 2024، مما يعني أن الهلال بعد ذلك سيكون قادرًا على خوض مبارياته في ملعبه الجديد مقابل 40 مليون ريال سنويًّا وبسعة جماهيرية تصل إلى 26 ألف متفرج.
وكان آل الشيخ نشر عبر حسابه في “الإنستجرام” مقطع فيديو له مع فهد بن نافل رئيس الهلال وهو يعلن خوض أزرق الرياض لمبارياته على الملعب في الفترة المقبلة.
وكانت جماهير الهلال أعربت عن سعادتها بحصول النادي على حقوق اللعب في ملعب Kingdom Arena بعدما طالبت مرارًا وتكرارًا بعدم خوض أي مباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.