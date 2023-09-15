مجري يدير مباراة الهلال ضد الرياض

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال ضد الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكام مباراة الهلال ضد الرياض

وتنطلق مباراة الهلال ضد الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويدير طاقم تحكيم مجري بقيادة تاماس بوجنار، مباراة الهلال ضد الرياض، ويُساعده بالاز بوزاس وبيتر كوبور، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، استفان فاد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الزعيم مباراة الهلال ضد الرياض اليوم بهدف تحقيق الفوز، واستعادة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، التي خطفها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد فوزه على الأخدود بالأمس بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام الهلال، واستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بعد خسارته آخر 3 مباريات أمام الاتحاد، الرائد والأخدود.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.