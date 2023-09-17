مجلس إدارة جامعة الملك سعود يعقد اجتماعه الأول

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عقد مجلس إدارة جامعة الملك سعود اليوم اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور أعضاء المجلس.
ويأتي الاجتماع في إطار مرحلة جديدة لتحقيق أهداف الجامعة الطموحة، وفق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو الريادة العالمية الأكاديمية والتعليمية والاقتصادية.