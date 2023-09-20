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 عن النصف الأول

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 1.7 ملين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول، بما يعادل 12.70% من القيمة الاسمية للسهم.

الأسهم المستحقة للأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 1.4 مليون سهم بواقع 1.27 ريال لكل سهم، على أن يكون تاريخ الأحقية 27 سبتمبر وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق).

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كما سيتم التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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