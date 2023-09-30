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من أجل تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، بالموافقة على مشروع قانون لتمويل الحكومة لمدة 45 يومًا لتجنب الإغلاق، الذي كاد أن يتسبب في كارثة اقتصادية بالبلاد.

تمرير قانون مجلس النواب

وصوت مجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون قدمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، مساء اليوم السبت، لإبقاء تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا وتوفير أموال الإغاثة من أجل مواجهة الكوارث، وسيتم إرسال القرار إلى غرفة مجلس الشيوخ، بحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

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وكان التصويت في مجلس النواب بأغلبية ساحقة من الحزبين، على الرغم من أن مشروع القانون لا يتضمن أي مساعدات جديدة لأوكرانيا. وفشل الجمهوريون في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل، يوم الخميس الماضي، في هزيمة محرجة دفعت مكارثي إلى طرح هذا الإجراء الجديد لسد الفجوة وتجنب الإغلاق.

تجنب الإغلاق الحكومي

وصوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء إنفاق مؤقت لمدة 45 يومًا من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة بعد منتصف الليل. تم إقرار التشريع بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث انضم كل الديمقراطيين تقريبًا إلى معظم الجمهوريين على الرغم من قلة الدعم لأوكرانيا، التي جعلها الديمقراطيون أولوية.

وقالت رئيسة الائتلاف الديمقراطي آني كوستر إنه على الرغم من أن مجموعتها ستدعم القرار لتجنب الإغلاق الحكومي، إلا أن المساعدة لأوكرانيا لا تزال مطلوبة.

خلافات وصراعات

وقالت رئيسة الائتلاف الديمقراطي بالكونجرس في بيان: “رفض رئيس مجلس النواب مكارثي والجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب العمل بحسن نية مع الديمقراطيين لتمويل الحكومة بالكامل، على الرغم من دعواتنا المستمرة لإيجاد مسار للمضي قدماً في التوافق بين الحزبين”.

وتابعت “بينما ندعم هذا الإجراء لإنهاء هذه الأزمة المباشرة، فإننا نواصل دعواتنا للحصول على تمويل إضافي لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديمقراطية وسنعمل بلا كلل لضمان حصولهم على المساعدة المطلوبة للفوز في هذه الحرب”.

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