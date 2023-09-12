Icon

نور الرياض ينطلق 30 نوفمبر تحت شعار قمرًا على رمال الصحراء Icon الأرصاد: أمطار متوسطة على نجران حتى الـ9 مساءً Icon إنقاذ معتمر باكستاني من جلطة قلبية بمكة Icon سجين برازيلي يضع الشرطة الأمريكية في حرج بعد هروبه بطريقة غير متوقعة Icon مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في المدينة المنورة Icon وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon تعليق الدراسة المسائية بالعاصمة المقدسة Icon تداول: ندرس 50 طلباً جديداً لإدراج عدد من الشركات Icon 4 عمليات لترميم وجه طفل بعد حادث سير بجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة الدبلوم فأعلى

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف المعلنة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصل الوظائف:

– محاسب
– فني كهربائي
– أخصائي مشتريات
– أخصائي تدريب موارد بشرية
– مدير إدارة الميزانية

قد يهمّك أيضاً
لا تأثير مباشر للعاصفة دانيال على أجواء السعودية

لا تأثير مباشر للعاصفة دانيال على أجواء السعودية

الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– نظم المعلومات الإدارية
– الإدارة والتنظيم
– التسويق
– الإعلان
– الإدارة المالية
– المحاسبة
– تمديدات كهربائية
– صيانة آلات ومعدات
– أو مايعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
– سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/2/27هـ (الموافق 2023/9/12م) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى نهاية يوم السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
السعودية اليوم

14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد...

السعودية اليوم
توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم سبتمبر
السعودية اليوم

توضيح هام من حساب المواطن بشأن دعم...

السعودية اليوم
القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات
السعودية اليوم

هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في...

السعودية اليوم
13 ألف سلاح نووي حول العالم
العالم

13 ألف سلاح نووي حول العالم

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض
السعودية اليوم

سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر

آخر الاخبار