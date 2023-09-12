مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف المعلنة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصل الوظائف:

– محاسب

– فني كهربائي

– أخصائي مشتريات

– أخصائي تدريب موارد بشرية

– مدير إدارة الميزانية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– نظم المعلومات الإدارية

– الإدارة والتنظيم

– التسويق

– الإعلان

– الإدارة المالية

– المحاسبة

– تمديدات كهربائية

– صيانة آلات ومعدات

– أو مايعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.

– إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).

– يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.

– يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.

– سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/2/27هـ (الموافق 2023/9/12م) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى نهاية يوم السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).