مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف المعلنة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية حسب المسميات والتخصصات التالية:
– محاسب
– فني كهربائي
– أخصائي مشتريات
– أخصائي تدريب موارد بشرية
– مدير إدارة الميزانية
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– نظم المعلومات الإدارية
– الإدارة والتنظيم
– التسويق
– الإعلان
– الإدارة المالية
– المحاسبة
– تمديدات كهربائية
– صيانة آلات ومعدات
– أو مايعادلها
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
– سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1445/2/27هـ (الموافق 2023/9/12م) عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى نهاية يوم السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).