مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي

وقعت مجموعة تداول مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وجهود التطوير بين الطرفين.

استكشاف فرص التعاون

وتشمل مذكرة التفاهم استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراج المزدوج والتقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والبيانات والأبحاث.

تبادل الخبرات الاقتصادية

وتمتد مذكرة التفاهم أيضاً لتشمل تبادل الخبرات في مجال إدراج الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة، ومبادرات علاقات المستثمرين، وتطوير البنية التحتية.