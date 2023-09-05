مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.16 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق تحديث بيانات الوكيل عبر منصة ناجز إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل مدرسي الموسيقى منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا أمطار متفاوتة وبرد مع آخر أيام الصيف
وقعت مجموعة تداول مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وجهود التطوير بين الطرفين.
وتشمل مذكرة التفاهم استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراج المزدوج والتقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والبيانات والأبحاث.
وتمتد مذكرة التفاهم أيضاً لتشمل تبادل الخبرات في مجال إدراج الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة، ومبادرات علاقات المستثمرين، وتطوير البنية التحتية.