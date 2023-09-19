محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الأسر الاقتصادية

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة، أمس الاثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية ناصر بن فالح الغربي، يرافقه أعضاء الجمعية؛ وهم كلٌّ من: نائب الرئيس فاطمة الزهراء بنت منصور أحمد، عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي والمدير التنفيذي المكلف مشبب بن محمد القحطاني، المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة عضو الجمعية العمومية عبدالعزيز بن فهد العيد، وأول سفير لها النجم الدولي اللاعب محمد السهلاوي.

تقرير مفصل

واطلع محافظ الأحساء على تقرير مفصل عن أعمال ومنجزات ومبادرات ومشاريع الجمعية خلال العام الجاري (2023)، مثمنًا ما تقدمه جمعية الأسر الاقتصادية في الإطار التنموي الوطني، وهو ما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية التنموية للمحافظة.

ونوه بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الثالث غير الربحي الذي يُعد أحد الأركان الرئيسة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وحث منسوبي الجمعية على مواصلة الجهد المؤسسي لخدمة وطنهم من خلال تطوير أداء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

من جانبه؛ عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن فالح الغربي باسمه ونيابة عن زملائه الأعضاء، عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته التنموية، مضيفًا أن الجمعية تعمل على دعم وتمكين الأسر الاقتصادية وأبنائها من خلال التدريب والتأهيل والتطوير لمنتجاتها ومشاريعها، إضافة لنشر الوعي المجتمعي لدعم المنتج المحلي، وصناعة منتج وطني عالي الجودة وبسعر منافس، بما يتناسب مع مستهدفات برنامج “صنع في السعودية”، للوصول إلى النمو الاقتصادي المُستدام.

يذكر أن جمعية الأسر الاقتصادية، تُسهم في توفير البيئة المناسبة والملائمة للأسر الاقتصادية لتكون جاذبة ومنافسة، وتحويل الأسر الاقتصادية لكيانات استثمارية داعمة للإنتاج المحلي، وإيجاد وصناعة الحلول التسويقية والتنموية للأسر الاقتصادية، فضلًا عن تبني الأفكار الإبداعية ودعم المبادرات الخلاقة، وتقديم الاستشارات والتدريب لتطوير المهارات الإنتاجية للأسر الاقتصادية، وتعزيز دور الأسر والمؤسسات الاجتماعية في بناء المجتمع السعودي.