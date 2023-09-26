فيصل بن بندر يزور سماحة المفتي في منزله محافظ رفحاء يستقبل الأطفال ذوي الإعاقة تعليم النماص يحتفل باليوم الوطني ببرامج نوعية وأنشطة متنوعة الفيفا لـ الاتحاديين: قادرون على تحقيق إنجاز الهلال والأهلي في مونديال الأندية؟ حكام مباريات اليوم في كأس الملك الصين تعتمد السعودية وجهة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ رئيسية تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الإسراف الغذائي بدء عرض هوية المتصل عبر الجوال الأحد القادم الشورى يطالب بإنشاء شركة قابضة لإنجاز الملف الصحي الموحد للمرضى إطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة غدًا
استقبل محافظ محافظة رفحاء فراج بن سعود العماني في مكتبه اليوم مدير مكتب الضمان الاجتماعي والمشرف على الوحدات الإدارية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفحاء مشاري بن حماد الشمري ومديرة مركز أجيال الشمال للرعاية النهارية مشاعل الشمري وفريق العمل بالمركز وبرفقتهم طلاب من ذوي الإعاقة وذلك احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.
وخلال الزيارة استعرضت مشاعل الشمري جهود واهتمامات المركز بالطلاب بدعم من القيادة الحكيمة وكذلك قدّم الطلاب صورة تذكارية لسعادة المحافظ بمناسبة يوم الوطن.
من جهته أعرب سعادة المحافظ عن شكره وتقديره لهذه الزيارة معتبرًا أنها لفتة إنسانية لإدخال البهجة على نفوس الطلاب.
كما نوه العماني إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكافة الفئات الاجتماعية ومن ضمنها الاشخاص ذوو الإعاقة، مشيدًا بما رآه من عمل منظم وجهود مخلصة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.