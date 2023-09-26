محافظ رفحاء يستقبل الأطفال ذوي الإعاقة

استقبل محافظ محافظة رفحاء فراج بن سعود العماني في مكتبه اليوم مدير مكتب الضمان الاجتماعي والمشرف على الوحدات الإدارية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفحاء مشاري بن حماد الشمري ومديرة مركز أجيال الشمال للرعاية النهارية مشاعل الشمري وفريق العمل بالمركز وبرفقتهم طلاب من ذوي الإعاقة وذلك احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

صورة تذكارية

وخلال الزيارة استعرضت مشاعل الشمري جهود واهتمامات المركز بالطلاب بدعم من القيادة الحكيمة وكذلك قدّم الطلاب صورة تذكارية لسعادة المحافظ بمناسبة يوم الوطن.

من جهته أعرب سعادة المحافظ عن شكره وتقديره لهذه الزيارة معتبرًا أنها لفتة إنسانية لإدخال البهجة على نفوس الطلاب.

دعم القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة

كما نوه العماني إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكافة الفئات الاجتماعية ومن ضمنها الاشخاص ذوو الإعاقة، مشيدًا بما رآه من عمل منظم وجهود مخلصة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.