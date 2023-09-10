Icon

هروب عريس ليلة الزفاف والأب ينقذ الموقف بطريقته الخاصة Icon مقتل وإصابة 6 في تحطم طائرة بالمجر Icon جماهير الاتحاد: رحيل مارسيلو غروهي مرفوض Icon صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة Icon جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في السعودية Icon الشبابيون يدعمون ماجد المرزوقي بعد إيقافه سنة Icon وفاة مواطن بسبب وجبة طعام بجدة Icon روسيا ترى إعلان مجموعة العشرين متوازنًا Icon محامٍ لـ “المواطن”: حالة واحدة يعاقب فيها ولي الأمر Icon لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا صحة لسجن ولي أمر الطالب المتغيب

محامٍ لـ “المواطن”: حالة واحدة يعاقب فيها ولي الأمر

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
محامٍ لـ “المواطن”: حالة واحدة يعاقب فيها ولي الأمر
المواطن - محمد الرحيمي

مواضيع ذات علاقة

أوضح المحامي مبارك العطيفي، في تصريحه لـ”المواطن” حول الأنباء المتداولة عن سجن ولي الأمر في حال غياب الطالب عن المدرسة برغبته، أنه لا يوجد هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره طالما أنه قام بتسجيله بالمدرسة وتوفير الاحتياجات الدراسية له.

قد يهمّك أيضاً
أمريكا ترسل ذخائر يورانيوم منضب لأوكرانيا

أمريكا ترسل ذخائر يورانيوم منضب لأوكرانيا

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

حماية الطفل

وأوضح العطيفي أن إجبار الطالب على المدرسة باستعمال أي من صور الضغط التي تسبب الإساءة النفسية للطفل، يحتم العقوبة على ولي الأمر وفق نظام حماية الطفل.

وقال إن المادة الأولى من نظام حماية الطفل عرفت الطفل بأنه: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

صور الإيذاء والإهمال

كما عرفت الإيذاء في الفقرة الثانية من ذات النظام: بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:

– الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.

– الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.

وأضاف العطيفي لـ”المواطن” أن من صور الإيذاء والإهمال للطفل التي جرمها نظام حماية الطفل هو التسبب في انقطاعه عن التعليم وفق المادة الثالثة، فطالما الأب قام بتوفير كافة الاحتياجات التعليمية للطفل وقام بتسجيله بالمدرسة فليس هناك مسوغ نظامي لعقوبة ولي أمره حتى ولو تغيب الابن، بل إن قام ولي الأمر بإجباره إجبارًا يسبب إساءة نفسية للطفل فعقوبته حددها النظام بأنه لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة الثانية والعشرون من نظام حماية الطفل بأنه: على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎