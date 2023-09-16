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في ختام منافسات الجولة السادسة

محرز يغيب عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد التعاون

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
محرز يغيب عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، غياب نجم الراقي، الجزائري الدولي رياض محرز.

مباراة الأهلي ضد التعاون

وتنطلق مباراة الأهلي ضد التعاون عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثالث.

مباراة الأهلي ضد التعاون
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

تشكيل الأهلي في غياب محرز

وأكدت تقارير أن رياض محرز سيغيب عن مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، بعد تعرضه لحالة تسمم، عقب تناوله لوجبة سريعة، كما يفقد الراقي، النجم التركي ديميرال، لحصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

وسيدفع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، باللاعب فهد الرشيدي بدلًا من رياض محرز في مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، ويشرك عبدالباسط هندي بدلًا من ديميرال، كما يتوقع مشاركة الوافد الجديد عبدالله العمار.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي، فرانك كيسي، محمد المجحد، سانت ماكسيمان، غابري فيغا، فهد الرشيدي وروبرتو فيرمينو.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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