محرز يغيب عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد التعاون

تشهد مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، غياب نجم الراقي، الجزائري الدولي رياض محرز.

مباراة الأهلي ضد التعاون

وتنطلق مباراة الأهلي ضد التعاون عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثالث.

تشكيل الأهلي في غياب محرز

وأكدت تقارير أن رياض محرز سيغيب عن مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، بعد تعرضه لحالة تسمم، عقب تناوله لوجبة سريعة، كما يفقد الراقي، النجم التركي ديميرال، لحصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

وسيدفع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، باللاعب فهد الرشيدي بدلًا من رياض محرز في مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، ويشرك عبدالباسط هندي بدلًا من ديميرال، كما يتوقع مشاركة الوافد الجديد عبدالله العمار.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي، فرانك كيسي، محمد المجحد، سانت ماكسيمان، غابري فيغا، فهد الرشيدي وروبرتو فيرمينو.