وظائف في شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر نيابة عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة يكرّم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن غدًا انطلاق حصص اللغة الصينية بمدارس المدينة المنورة محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل الفاشينستا المتسببة في وفاة شخصين السعودية تنضم لاتفاقية البيع القضائي للسفن جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية المياه مثالًا.. اهتمام السعودية بحياة البشر يتجاوز حدود الوطن ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك سيارة تقتحم مطعماً في تكساس وتصيب 23 شخصاً الخطوط السعودية تعلن فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية
قررت محكمة كويتية رفض إخلاء سبيل الفاشينستا التي تسببت في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بعدما صدمت سيارتهم أثناء قيادتها مركبة بسرعة جنونية.
وحددت المحكمة الكويتية جلسة 14 سبتمبر الجاري لنظر القضية المتهمة فيها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء. وفقا لحساب “المجلس”.
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت، احتجزت الفاشينستا، للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم هي ( القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).