محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل الفاشينستا المتسببة في وفاة شخصين

قررت محكمة كويتية رفض إخلاء سبيل الفاشينستا التي تسببت في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بعدما صدمت سيارتهم أثناء قيادتها مركبة بسرعة جنونية.

جلسة لنظر القضية

وحددت المحكمة الكويتية جلسة 14 سبتمبر الجاري لنظر القضية المتهمة فيها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء. وفقا لحساب “المجلس”.

التحقيق يتواصل

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت، احتجزت الفاشينستا، للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم هي ( القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).