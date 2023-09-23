محمد أبو هداية يثير غضب جماهير الهلال

أثار الناقد الرياضي محمد أبو هداية، غضب جماهير نادي الهلال وذلك بعد حديثه عن توقعاته بشأن هبوط أزرق الرياض لـ دوري يلو بعد نهاية الموسم الحالي.

ويعيش الأزرق فترة فنية صعبة، حيث تعادل في آخر مباراتين، أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا وأمام ضمك في دوري روشن.

هبوط الهلال !

وقال أبو هداية عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” توقع خاص، هبوط الهلال لـ دوري يلو، مسألة وقت والعلم عند الله”.

جماهير الأزرق أعربت عن غضبها من منشور أبو هداية، قائلين بأنها ليست المرة الأولى التي يتعثر فيها فريقهم، مضيفين أن صحوته ستقوده للفوز بلقب دوري روشن وكل الألقاب في الموسم الحالي.

موسم لا يدعو للتفاؤل

جدير بالذكر أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق كان أعرب عن عدم رضاه عن أداء الأزرق في المباريات الأخيرة، حيث قال عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الهلال بوضعه الحالي كتنظيم دفاعي وبعدم قتالية لاعبيه ولا تقديم مستوى لافت لمحترفيه الذين يلعبون كما يُقال بالشوكة والسكين، وما يقدمونه لا يوازي قيمة أسمائهم وبعدم وضوح شكل فني للهلال، إذا استمر الحال على ما هو عليه فموسم الفريق لا يدعو للتفاؤل”.

وفي سياق آخر، طالبت فئات عريضة من جماهير الأزرق، إدارة فهد بن نافل بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بسبب تراجع نتائج أزرق الرياض مؤخرًا.

وكان المدرب البرتغالي عاد لتدريب أزرق الرياض في ولاية ثانية في صيف العام الحالي بعد أن سبق له تدريب الأزرق في عام 2018.