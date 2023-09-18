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بعدما أحرجه الفراج بالبرنامج

محمد العنزي على بُعد خطوة من مغادرة أكشن مع وليد

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
محمد العنزي على بُعد خطوة من مغادرة أكشن مع وليد
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض بشأن تواجد الناقد الرياضي محمد العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”، الذي يُقدمه الإعلامي وليد الفراج، بعد أزمتهما الأخيرة على الهواء مباشرة.

الفراج يحرج العنزي

وشهدت حلقة، يوم السبت، من برنامج “أكشن مع وليد”، أزمة بين الطرفين، بدأت عندما أبدى محمد العنزي غضبه من عدم تعليقه على انتصار فريقه المفضل النصر على الرائد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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وقال العنزي: “أنا لم أقل شيئًا اليوم، لم أعلق بأي شيء عن النصر للحلقة الثانية على التوالي، لا أعلم ولكن يبدو واضحًا أن تلك الليلة هي ليلة فراق، يلا تصبحون على خير”، ليرد وليد الفراج، قائلًا: “يلا، تلقى خير، مع السلامة”.

وليد الفراج
وليد الفراج

غموض مصير محمد العنزي

ولازالت أصداء هذه الأزمة مستمرة حتى الآن، حيث تساءلت الجماهير عبر منصة “إكس” عن مصير العنزي من الاستمرار في البرنامج، وطالبته بعض الجماهير النصراوية بالرحيل وعدم الظهور مع الفراج مجددًا.

محمد العنزي
العنزي

 

ولم يُعلق الفراج أو العنزي على هذه الواقعة حتى الآن، ولكنه لم يظهر في حلقة الأمس، لتبدأ الجماهير في التساؤلات، وقال حامد العتيبي: “أبو بدر.. هل صحيح محمد العنزي غادر البرنامج؟”.

وعلق آخر قائلًا: “أبو بدر وين العنزي؟”، وكتب أبو بندر: “بعيداً عن البطولة الآسيوية ما هو سر ابتعاد محمد العنزي عن البرنامج؟”، وقال ماجد: “عسى ما شر ليه يا أبو بدر ليه العنزي قال ليلة فراق، يبدو اتخذ قرار الابتعاد عن البرنامج”.

محمد العنزي ووليد الفراج
العنزي ووليد الفراج

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