محمد المنجم رئيسًا لنادي الشباب حتى 2027

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن فوز محمد المنجم برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب لمدة 4 سنوات قادم حتى عام 2027.

محمد المنجم رئيسًا للشباب

وأُقيمت الجمعية العمومية لنادي الشباب، اليوم الأربعاء، ونصبت محمد المنجم رئيسًا لمجلس الإدارة، بعد حصوله على 18 ألف و985 صوتًا، بعد منافسة مع القائمة المرشحة برئاسة عبدالعزيز بن فهد المالك التي حصلت على 440 صوتًا.

وجاءت قائمة محمد المنجم في انتخابات الشباب، كالتالي؛ عبدالله بن أحمد عبدالله الأسطاء نائبًا، وفي العضوية، محمد بن سليمان عبدالله آل الشيخ، فهد بن حسن عشق الغامدي، عبدالله بن فهد عبدالله الزومان، سعود بن عبدالعزيز إسماعيل داغستاني، سعود بن عبد المحسن سعود العساف، محمد بن سعد محمد الراجح العنقري.

وكانت وزارة الرياضة قد كلفت خليف الهويشان بتسيير شؤون نادي الشباب، لحين عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد، بعد قرار حل الإدارة برئاسة خالد آل ثنيان، لاستقالة أربعة من أعضاء مجلس الإدارة.

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الحزم، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” في دوري روشن السعودي.