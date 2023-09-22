محمد بن راشد : مقابلة محمد بن سلمان عكست قوة الإنجاز في السعودية

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ثقته في نجاح المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.
وقال نائب رئيس الإمارات عبر منصة إكس: تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه .. متفائلين بنجاح المملكة .. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزًا حضاريًا واقتصاديًا عالميًا بإذن الله.