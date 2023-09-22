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أشاد بدقة الرؤية وطموح القيادة الواعية

محمد بن راشد : مقابلة محمد بن سلمان عكست قوة الإنجاز في السعودية

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
محمد بن راشد : مقابلة محمد بن سلمان عكست قوة الإنجاز في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ثقته في نجاح المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان.

وقال نائب رئيس الإمارات عبر منصة إكس: تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه .. متفائلين بنجاح المملكة .. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزًا حضاريًا واقتصاديًا عالميًا بإذن الله.

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