صور جوية للحرمين الشريفين توثق 93 عامًا من التطوير التدريب التقني تعلن عن برامج مجانية بمناسبة اليوم الوطني 93 محمد بن راشد يعلن عن وظيفة شاغرة بمنصب وزير الألعاب النارية تُزين سماء الخبر ابتهاجًا باليوم الوطني فرقاطة الرعب تعود إلى روسيا بعد مهمة الـ 261 يوماً وزير خارجية مصر: إثيوبيا تمادت في ملف سد النهضة بزوارق وغارة برمائية.. القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.06 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض
أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن وظيفة شاغرة بالحكومة لمنصب وزير أو وزيرة من الشباب لتمثيل قضاياهم ونقل آرائهم ومتابعة الملفات الحكومية التي تحظى باهتماماتهم.
وقال حاكم دبي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات”.
ونوه محمد بن راشد إلى متطلبات شاغر الوظيفة، وهو أن يكون ملمًا بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه.
وطالب نائب رئيس الإمارات مَن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة في مجلس الوزراء عبر [email protected]