محمد بن راشد يعلن عن وظيفة شاغرة بمنصب وزير

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن وظيفة شاغرة بالحكومة لمنصب وزير أو وزيرة من الشباب لتمثيل قضاياهم ونقل آرائهم ومتابعة الملفات الحكومية التي تحظى باهتماماتهم.

وقال حاكم دبي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات”.

ونوه محمد بن راشد إلى متطلبات شاغر الوظيفة، وهو أن يكون ملمًا بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه.

وطالب نائب رئيس الإمارات مَن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة في مجلس الوزراء عبر [email protected]